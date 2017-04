Jos van Gerven: "We hebben sterk gespeeld"

Hamburg Panthers, de Duitse zaalvoetbalploeg van de Nederlandse coaches Jos van Gerven en Frank Brands, heeft dit weekend in een oefenduel nipt verloren van het Nederlands futsalteam: 3-2.

In het KNVB sportcentrum in Zeist nam het nationaal zaalvoetbalteam van Nederland voor de rust een 1-0 voorsprong. In de tweede helft kwam de Duitse topploeg twee keer terug (1-1 en 2-2) maar moest uiteindelijk de zege aan Oranje laten. Coach Van Gerven uit Venray was tevreden met het spel van zijn ploeg: "We hebben heel sterk gespeeld. Ook verschillende goede kansen gecreëerd tegen een sterke tegenstander. Een gelijkspel was misschien wel verdiend geweest." Voor Van Gerven en Hamburg Panthers was het oefenduel een prima voorbereiding op de halve finale om het Duits kampioenschap tegen Regensburg: "Dit was voor ons een heel nuttig duel waar we enorm veel van geleerd hebben."