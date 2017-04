In de promotieklasse C verloren de volleyballers van ActiveRooy van Flamingo's 56 2: 2-3.

In sporthal De Wetteling pakten de Venrayse volleyballers makkelijk de eerste set: 25-14. Door slordig spel van de thuisploeg wonnen de gasten de twee daaropvolgende sets: 22-26 en 24-26. ActiveRooy herstelde zich uitstekend in de vierde set (25-17), maar moest in de vijfde en beslissende set de winst aan Flamingo's laten: 13-15.