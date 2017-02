ActiveRooy verliest van studenten

In de promotieklasse C verloren de volleyballers van ActiveRooy in Eindhoven met 3-1 van Hajraa 3.

De Eindhovense studentenploeg pakte de eerste set, waarna de gasten uit Venray de volgende twee sets wonnen. In de vierde set trok Hajraa 3 de stand gelijk. In de vijfde, beslissende set ging het tot 12-12 gelijk op, waarna de thuisploeg met 15-13 de set en de partij naar zich toetrok. "We speelden vooral aanvallend met te weinig variatie", zocht speler Rik Wienen naar een verklaring voor de nederlaag zijn ploeg.