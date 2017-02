Verrassend verlies Set Up

In de eerste klasse gingen de volleybalsters van Set Up zaterdag verrassend onderuit in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Avance 2: 3-2.

De gasten uit Meerlo pakten de eerste sets (21-25), maar werden vervolgens verrast door de thuisploeg die de volgende twee sets won: 25-21 en 30-28. Set Up trok met een royale setwinst (10-25) de stand nog wel gelijk maar moest in de vijfde en beslissende set het onderspit delven: 15-12. "Het was helemaal niet best", aldus speelster Mirthe Brands van de nummer vier van de ranglijst. "Heel zuur, eigenlijk is het gewoon een afgang tegen een zwakke tegenstander."