Volleybalsters ActiveRooy onderuit

In de tweede divisie D leden de volleybalsters van ActiveRooy zaterdag een uitnederlaag tegen Havoc: 3-1.

In Haps konden de gasten alleen in de derde set overtuigen. Die ging dan ook naar de Venrayse volleybalsters. In de overige drie sets was het spel van ActiveRooy, zonder de geblesseerde Sil Duijkers, onder de maat. Enige lichtpuntje was het spel van invalster Maud van de Ven, speelster van dames 3, die twee sets uitstekend speelde. "Het was niet best", verzuchtte speelster Susan van der Putten na afloop. "Havoc speelde uitstekend en met name verdedigend heel sterk. Juist in dat opzicht waren we niet best op dreef. Daarnaast konden we te weinig servicedruk uitoefenen." Door de nederlaag komt ActiveRooy steeds verder in de gevarenzone.