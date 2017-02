Nederlaag zaalvoetballers Lake Valley

Lake Valley leed vrijdag in de topklasse D een nederlaag in de uitwedstrijd tegen De Hazendans/ODV: 6-2.

In Maastricht nam de thuisploeg voor rust een 3-0 voorsprong. Na de pauze werd die stand verdubbeld, voordat Billal Nouamani en Samir el Ghoul met hun treffers de stand een draaglijker aanzien konden geven. Door de nederlaag blijft Lake Valley hekkensluiter in de topklasse. "We begonnen goed aan het duel, kregen enkele goede kansen, maar wisten helaas niet te scoren. In de slotfase van de eerste helft scoorde De Hazendans drie keer. Die klap zijn we niet meer te boven gekomen", aldus trainer Frank Brands. Op vrijdag 10 februari speelt Lake Valley thuis tegen ZVV SGB/Stevik. Het duel in sporthal De Wetteling begint om 20.45 uur.