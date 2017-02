Twee doelpunten Myrthe Moorrees

Myrthe Moorrees scoorde zaterdagmiddag in de eredivisie twee keer voor het vrouwenteam van PSV. In het duel met Telstar maakt de 22-jarige Venrayse verdedigster in de eerste helft de 0-2 en 0-3 voor de ploeg uit Eindhoven.

Na een klein half uur zette Nadia Coolen PSV op voorsprong. Niet veel later verdubbelde Myrthe Moorrees de marge, waarna de Venrayse vlak voor rust uit een strafschop ook de 3-0 maakte. Aniek Nouwen zette na de rust de eindstand op het scorebord. In totaal maakte Moorrees dit seizoen al zes treffers voor PSV.

De eerste vier clubs plaatsen zich na 21 wedstrijden voor de nacompetitie om de landstitel. Met nog zes duels te gaan tot de play-offs, lijken vier clubs te gaan strijden om de landstitel: Ajax, FC Twente, ADO Den Haag en PSV. Een samenvatting van PSV-Telstar is later vanavond te zien in Studio Sport (vanaf 23.35 uur) en op NOS.nl.