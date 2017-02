Zure nederlaag korfbalsters SVOC'01

In de strijd om de titel in de overgangsklasse B leden de korfbalsters van SVOC'01 een zure thuisnederlaag tegen Emos: 12-13.

In sporthal De Wetteling waren beide partijen bij rust nog in evenwicht: 5-5. In de slotfase liepen de gasten door strafworpen uit naar 11-13 en kon koploper SVOC'01 het gaatje niet meer dichten. Voor SVOC'01 scoorden Rian Willems (3x), Elien Nabben, Inge Classens en Sofie de Mulder (allen 2x), Astrid Classens, Fleur de Mulder en Maartje Janssen de doelpunten.