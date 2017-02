In de hoofdklasse speelden de voetbalsters van SV Venray zondag gelijk tegen SV Maarssen: 1-1.

In Maarssen kwam de thuisploeg door een afstandsschot op voorsprong. De 1-0 was tevens de ruststand. Na de pauze kwam Venray in de 60-ste minuut op gelijke hoogte. Lindie van der Steen scoorde de treffer voor de gasten. Venray creëerde voldoende kansen, maar was niet scherp genoeg in de afwerking.