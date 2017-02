Mark van Kessel wint Vlakwatercross

Mark van Kessel (Lopersgroep Deurne) won zondag de lange cross van de 41ste Vlakwatercross in Venray.

Van Kessel (foto) passeerde in een tijd van 26.23 minuten de finish van de loop over 8040 meter. Bij de vrouwen ging de zege naar Miranda Boonstra (Nijmegen Atletiek) in 30.15 minuten. De zege in de korte cross (4020 meter) ging bij de mannen naar Gijs Jacobs (Nijmegen Atletiek) in 12.42. Sjors Thielen van de organiserende vereniging ATV Venray werd derde in 13.24. De Duitse Melina Buil (Sonsbeck) won bij de vrouwen in 15.07. Met 330 deelnemers in de lange en korte cross kan ATV terugkijken op een geslaagd evenement. "Een bijzonder grote opkomst waar we heel blij mee zijn", aldus Wim Crooijmans van ATV. "Het weer was vandaag perfect, het parcours lag er uitstekend bij en met zoveel deelnemers was de lange en korte cross een kroon op een mooi atletiekweekend in de bossen van Vlakwater." In Peel en Maas deze week de uitslagen van de Vlakwatercross. Foto Henk Lammen.