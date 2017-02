Red Stars start met ruime zege

De tafeltennissers van Red Stars, uitkomend in de tweede divisie B, wonnen zaterdagavond hun eerste competitieduel van 2017 met ruime cijfers.

In de eigen tafeltennishal werd TT Nijmegen met 9-1 verslagen. Voor Red Stars, dat mee wil doen om de ereprijzen, wonnen Ronald Bogaard en Frank van der Vleuten hun drie enkelspelen. Tom Thijssen wist twee van zijn drie enkelspelen in een zege om te zetten, hij verloor er eentje nipt in vijf sets, en ook het dubbelspel, waarin Ronald Bogaard en Frank van der Vleuten in actie kwamen, eindigde in een overwinning voor het Venrayse team.