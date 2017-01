De volleyballers van ActiveRooy wonnen zaterdagavond in de promotieklasse C het thuisduel met het lager op de ranglijst geklasseerde VC Volt 2 nipt met 3-2.

De Venrayse ploeg pakte de eerste twee sets met duidelijke cijfers: 25-17 en 25-15. In set drie en vier kwamen de gasten beter in hun spel, wat resulteerde in twee keer setwinst (22-25, 14-25) voor VC Volt, maar vervolgens trok ActiveRooy in de vijfde set alsnog en verdiend aan het langste eind: 15-11.