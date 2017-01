Volleybalsters ActiveRooy onderuit

De volleybalsters van ActiveRooy, vechtend tegen degradatie in de tweede divisie B, verloren zaterdag van Hands Up.

Het duel in De Wetteling eindigde in een zege voor de ploeg uit Berlicum: 1-3. ActiveRooy speelde een aardige wedstrijd, maar wist alleen de derde set te winnen. In de eerste twee sets kon de thuisploeg de gasten volgen tot 17 punten, en soms zelfs een voorsprong te pakken, maar beide keren leidde dat niet tot setwinst: 17-25, 18-25. Na de verdiende winst van set drie (25-20) maakte ActiveRooy in het begin van de vierde set te veel persoonlijke fouten om Hands Up van de zege af te houden: 14-25.