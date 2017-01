Set Up te sterk voor MVC'64

De volleybalsters van Set Up wonnen zaterdagavond in de eerste klasse E van het lager op de ranglijst geklasseerde MVC'64.

De wedstrijd tegen de gasten uit Maashees eindigde in een duidelijke 3-1 zege voor de thuisploeg. Set Up won de eerste set verdiend met goed spel. MVC'64 had moeite met de servicedruk en de passing en kwam er in die fase niet aan te pas: 25-9. In de tweede set speelde Set Up iets minder, maar pakte de ploeg in de slotfase alsnog de winst (25-23) en in de derde set was het team weer terug op het niveau van de eerste set: 25-10. Alleen set vier, waarin Set Up de service van de gasten niet onder controle kreeg, ging naar MVC'64: 24-26.