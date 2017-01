De wedstrijd Venray-Someren gaat zondag niet door in de eerste klasse D.

Het hoofdterrein op sportpark De Wieën is afgekeurd. Ook de derby Oostrum-Leunen is afgelast in de vierde klasse F. Evenals Merselo-Astrantia in de vijfde klasse G.

In de regio Venray gaan op dit moment drie duels nog wel door. Volharding-SSS'18 (op kunstgras in Vierlingsbeek), Ysselsteyn-DSV en BVV'27-Holthees.