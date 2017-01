Zaterdagmiddag zijn al enkele voetbalduels voor zondag 29 januari afgelast.

In de vijfde klasse G gaan SVOC'01-De Zwaluw en Sambeek-SV United niet door. Ook kan er een streep door Sporting ST-Egchel in de vijfde klasse E. Door de winterse omstandigheden van afgelopen week zijn de velden afgekeurd.

Het kunstgras in Vierlingsbeek is goed bespeelbaar zodat de derby Volharding-SSS'18 morgen zeker doorgaat in de eerste klasse D.