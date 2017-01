Tom van Bergen maakt komend seizoen zijn debuut als hoofdtrainer.

Hij gaat na de zomer aan de slag bij vierdeklasser SVEB. In Broekhuizenvorst volgt de 35-jarige ex-prof van VVV en MVV Jan van Oijen op. Van Bergen voetbalde van 2007 tot 2014 bij Venray. Momenteel is hij nog als speler actief bij het Duitse Straelen. Bij VVV is hij assistent-trainer bij Onder-19.