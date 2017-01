De Haas weer trainer Sparta'18

Venraynaar Ralf de Haas (40) keert komend seizoen terug bij Sparta'18 als hoofdtrainer.

De Haas was eerder in het seizoen 2013-2014 hoofdtrainer bij de voetbalclub uit Sevenum. In dat seizoen wist hij ervoor te zorgen dat Sparta'18, na het behalen van het kampioenschap in de derde klasse, behouden bleef voor de tweede klasse. De twee daaropvolgende jaren was de oud-speler van Someren fulltime actief als trainer/coach van de B1 van Roda JC. Tevens was hij in Kerkrade coördinator van de middenbouw B2 t/m de D1 en periodiseringsexpert. Einde vorig seizoen stopte hij bij Roda JC omdat hij tijd wil vrijmaken voor zijn pasgeboren zoon Max. De Haas was eerder trainer van SV Budel en Mifano in Mierlo en jeugdtrainer bij Someren, FC Eindhoven en PSV.