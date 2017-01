Handballers scoren 33 keer

In de derde klasse wonnen de handballers van Manual zaterdagavond met royale cijfers van Niobe: 33-16.

In de eerste helft nam de Venrayse ploeg in sporthal De Wetteling een beslissende voorsprong: 16-6. Na de pauze ging de thuisploeg door met scoren waardoor het verschil uiteindelijk opliep naar zeventien doelpunten. Voor Manual scoorden Martijn Schutte en Okke Boon (beiden 7x), Jan Vorstenbos, Peter van der Eijk en Mel Aelmans (allen 4x), Paul Stroy (3x), Quino IJzerman (2x), Maarten Lucassen en Mohamad Jamalbeik de treffers. Door de zege blijft Manual titelkandidaat in de derde klasse. Op zaterdag 11 februari speelt Manual thuis tegen naaste concurrent HBS. Dit duel beslist waarschijnlijk de titelstrijd.