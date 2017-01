Manual wint handbaltopper

De handbalsters van Manual leverden zondag een uitstekende prestatie door in Panningen de topper tegen Bevo 4 te winnen: 24-28.

In het duel tussen de nummers een (Bevo) en twee van de tweede klasse namen de gasten uit Venray meteen in de beginfase een voorsprong van vier treffers. Tot aan de rust was Manual de betere ploeg en ging met vijf treffers voorsprong rusten: 9-14. De koploper keek ook in de tweede helft telkens tegen een achterstand van vier tot vijf doelpunten aan waardoor de dik verdiende zege van de Venrayse handbalsters geen moment in gevaar kwam. Door de zege is Manual koploper Bevo 4 tot op drie punten genaderd en mengt zich weer in de strijd om de titel. "Het was een mooie pot handbal", glunderde Tessa Vorstenbos (foto) na afloop. Voor Manual scoorden Joy Jakobs (7), Maaike Lipman (6x), Jantine Rongen en Loes van Dijk (beiden 5x), Tessa Vorstenbos (3x), Marcia Geurts en Nicole Bouten de doelpunten. Foto Henk Lammen.