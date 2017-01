Puntverlies koploper SVOC'01

In de overgangsklasse B leden de korfbalsters van SVOC'01 in de uitwedstrijd tegen DSV puntverlies: 9-9.

In Diessen nam koploper SVOC'01 in de eerste helft een voorsprong van drie treffers: 4-7. Na de thee liep het team van coach Edwin Griesheimer zelfs uit naar 5-9 en leek de buit binnen. De thuisploeg toonde echter veerkracht, terwijl de gasten niet meer tot scoren kwamen. Anderhalve minuut voor het einde kwam DSV op gelijke hoogte en moest SVOC'01 zelfs even billen knijpen om stand te houden. "Dit is echt balen, maar er is nog steeds niks aan de hand", aldus aanvoerster Astrid Classens van de ranglijstaanvoerder. Voor SVOC'01 scoorden Rian Willems (foto, 4x), Femke Kleeven, Sofie de Mulder, Marloes Cox, Inge Classens en Astrid Classens de doelpunten. Archieffoto Peel en Maas: Henk Lammen.