Basketballers Jumpers onderuit

De basketballers van middenmoter Jumpers'76 waren zaterdagavond in de eerste klasse een maatje te klein voor The Black Eagles.

De uitwedstrijd in Rosmalen tegen het hoger op de ranglijst geklasseerde The Black Eagles eindigde in een geflatteerde 83-63 nederlaag. De gasten uit Venray speelden een sterke eerste helft (33-45). In de tweede helft sloeg de vermoeidheid echter toe en kon Jumpers het tempo van de thuisploeg niet meer bijbenen. Topscorers: Dirk Laurense (24), Peter Hoeijmakers (8) en Thomas Ewalts (8).