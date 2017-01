Klinkende zege volleybalsters Set Up

De volleyballers van Set Up wonnen zaterdagavond in de eerste klasse E met ruime cijfers van Polaris 2.

De wedstrijd in Helmond eindigde in een klinkende 0-4 zege voor de gasten. Set Up speelde een dijk van een wedstrijd en won verdiend van de thuisploeg, die de punten zeker niet cadeau gaf. Dat de twee ploegen qua niveau aan elkaar gewaagd zijn, blijkt ook wel uit de setstanden (20-25, 22-25, 20-25 en 21-25). "Al met al hebben we een goede en stabiele wedstrijd gespeeld", zegt een tevreden Set Up-speelster Mirthe Brands.