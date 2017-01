Nederlaag Lake Valley

In de topklasse D leden de zaalvoetballers van Lake Valley vrijdagavond een nederlaag tegen Neerbeek: 1-7.

Voor de rust liepen de gasten uit naar een 1-4 voorsprong. In sporthal De Wetteling kwam het Venrayse doelpunt op naam van Samir el Ghoul. Na de rust scoorde Neerbeek nog drie keer en drukte daarmee het krachtsverschil ook in treffers uit. Voor Lake Valley maakte Appi Abdullahi zijn debuut. Ook B-speler Fabian Hendriks speelde weer een prima wedstrijd. "We hadden slechts twee wissels", aldus coach Frank Brands. "Dat is op dit niveau te weinig." Volgens Brands laat ook de afwerking te wensen over. "We creëren voldoende kansen, maar het maken van doelpunten is te moeizaam. Aan de andere kant geven we door individuele fouten te makkelijk doelpunten weg."

Op vrijdag 3 februari speelt Lake Valley uit tegen De Hazendans in Maastricht.