De volleyballers van ActiveRooy, uitkomend in de promotieklasse C, verloren zaterdag kansloos tegen koploper Polaris.

Het duel in sporthal 't Hout in Helmond eindigde in een eenvoudige 4-0 zege voor de thuisploeg. De gasten uit Venray speelden zeker niet slecht, maar wisten desondanks geen enkele set in hun voordeel te beslissen. Zeker in de derde set waren ze er dichtbij (25-18, 25-15, 27-25 en 25-20).