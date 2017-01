Richard Aben stopt bij Someren

Richard Aben (31) stopt na dit seizoen als hoofdtrainer bij de voetbalvrouwen van SV Someren.

Aben is bezig aan zijn tweede seizoen. De trainer/coach afkomstig uit Venray gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Vanaf seizoen 2015-2016 staat Aben aan het roer van het eerste vrouwenteam dat uitkomt in de landelijke hoofdklasse zondag. Vorig jaar wisten de dames zich knap te handhaven in de hoofdklasse, waarbij er zelfs geen nacompetitie gespeeld hoefde te worden. Ook dit jaar zijn de resultaten van het eerste vrouwenteam prima. Someren staat momenteel op een negende plek in de middenmoot.