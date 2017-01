Fraaie zege korfbalsters Merselo

In de tweede klasse A wonnen de korfbalsters van Merselo zondag in een spannende wedstrijd tegen het hoger geklasseerde Fortuna'74: 11-10.

In sporthal De Raaij in Overloon begon de ploeg van coach Rinus Ugen voortvarend aan het duel en nam twee keer een voorsprong van drie treffers (3-0 en 6-3). In de slotfase van de eerste helft kwamen de gasten alsnog langszij: 6-6. Na de thee liep Merselo door treffers van Marieke van Rheden (op de foto rechts), Jacqueline van Meijel en Anke Zegers opnieuw uit naar een verschil van drie: 9-6. Een minuut voor het einde kwam Fortuna'74 nog terug tot 11-10, maar de thuisploeg hield het hoofd koel en speelde het duel goed uit. "De derde zege op rij", glunderde coach Ugen na afloop. "Dit hadden we echt nodig." Door de winst gaat Merselo Fortuna'74 voorbij en stijgt naar de top drie van de ranglijst. De treffers van Merselo werden gescoord door Jacqueline van Meijel (4x), Marieke van Rheden (2x), Aniek van den Heuvel, Angela Litjens, Lisa Verhoeven, Anke Zegers en Nikky Zegers. Foto Henk Lammen.