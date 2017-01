Dure nederlaag De Peelkorf

De Peelkorf verloor in de strijd om de titel in de hoofdklasse D belangrijke punten tegen Melderslo.

De thuiswedstrijd eindigde in een nipte 9-10 nederlaag voor de korfbalploeg uit Ysselsteyn, die moeite had met het fysieke spel van de gasten. Halverwege de wedstrijd was de stand nog in evenwicht: 6-6. Ondanks de nederlaag is het kampioenschap nog niet verloren, weet trainer-coach Joop Ouderland van De Peelkorf. "Alles is nog mogelijk." Doelpunten: Pia Bartray (4), Linda Verlijsdonk (2), Tina Janssen, Janneke Jenneskens en Rian Litjens.