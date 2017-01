Handbalsters Manual te sterk voor Blerick

De handbalsters van Manual wonnen in de tweede klasse van Blerick 2: 22-18.

In de eerste helft ging het duel gelijk op. Manual had in die periode moeite met het sterke keeperswerk van de Blerickse goalie, maar slaagde er in de tweede helft, na een 10-10 gelijke stand halverwege, toch in om afstand te nemen van de gasten. Met snel aanvalsspel en door sterk te verdedigen, waardoor Blerick meer fouten maakte, pakte Manual een verdiende zege. Doelpunten Manual: Maaike Lipman (6). Ankie Billekens (4), Jantine Rongen (4), Joy Jacobs (3), Loes van Dijk (2), Nicole Bouten (2) en Lisa de Vries.