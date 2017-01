Zege volleybalsters Set Up

De volleybalsters van Set Up waren zaterdagavond in de eerste klasse E de meerdere van Somas/Activia uit Sint Anthonis: 3-1.

In 't Brugeind in Meerlo speelde het thuisteam bij vlagen een puike wedstrijd. Set Up won de eerste en tweede set (25-14, 25-22). Na het nipte en onnodige verlies van de derde set (25-27), herpakte Set Up zich in de vierde set. De ploeg nam een 9-2 en 16-11 voorsprong, liet de gasten terugkomen tot 18-18, maar slaagde er toch in de setwinst moeizaam over de streep te trekken (25-21).