Han Friesen uit Meerlo wordt de nieuwe trainer van Sporting ST.

Hij wordt na de zomer de opvolger van Piet Hoebergen die de vijfdeklasser na twee seizoenen gaat verlaten. Friesen was voor het laatst jeugdtrainer bij SV United. Daarvoor was hij hoofdcoach bij Griendtsveen, Meerlo en TOP'27. In het seizoen 2013/14 was hij nog interim-trainer bij SV United toen Henk Theelen voortijdig opstapte.