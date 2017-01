Twee keer winst zaalhockeyers

Voor eigen publiek boekten de zaalhockeyers van Hockeyclub Venray zondag twee zeges: 6-1 tegen Scoop en 5-4 tegen Maastricht.

In sporthal De Weert in Venray had de Venrayse ploeg in het eerste duel geen enkele moeite met Scoop. Na een 2-0 ruststand in het voordeel van de thuisploeg liep het team van Cornfiel Kroon sr. na de pauze uit naar een royale zege. De treffers kwamen op naam van Stan Bakens en Stan Dijks (beiden 2x), Guido Pop en Koen Arentsen. Het tweede treffen tegen Maastricht bleef tot de slotminuten spannend. Bij rust stonden beide ploegen op gelijke hoogte: 2-2. Na de pauze liep Venray uit naar 5-2, maar zag de gasten nog terugkomen tot 5-4. Uiteindelijk hield Venray de punten in eigen huis. In dit duel scoorden Guido Pop, Koen Arentsen, Sebastiaan Michiels (op de foto in het oranje shirt), Niek Pauwels en Stan Deeks de doelpunten. Foto Henk Lammen.