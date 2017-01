Korfbalsters Merselo overtuigen

De korfbalsters van Merselo, uitkomend in de tweede klasse A, pakten zondag de zege tegen Alico uit Schijndel: 17-14.

Tot 6-6 ging in het gelijk op in dit doelpuntrijke duel. Vervolgens pakte Merselo echter het heft in handen. Na de 10-8 ruststand voerde de overtuigend spelende thuisploeg de score met goed spel verder op en won, hoewel Alico nog even terugkwam tot 14-12, verdiend. Doelpunten: Jacqueline van Meijel (5), Angela Litjens (4), Aniek van den Heuvel (3), Femke Claessens (3) en Marieke van Rheden (2).