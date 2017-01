Handbalsters halen uit

De handbalsters van tweedeklasser Manual vertrokken zaterdagavond ondanks het winterse weer toch naar Nederweert, waar ze een maat te groot waren voor thuisploeg Meos: 9-22.

De Venrayse ploeg begon sterk en na vijf minuten stond het al 0-5 in het voordeel van de gasten. Na een ruststand van 4-11 werd de score in de tweede helft verder uitgebouwd. Manual is met deze forse zege het nieuwe jaar ijzersterk begonnen. Doelpunten Manual: Joy Jakobs (10), Jantine Rongen (5), Ankie Billekens (4) en Lisa de Vries (3).