Versluis nieuwe trainer voetbalsters SSS'18

Tony Versluis uit Huissen is door SSS'18 voor de tweede helft van het seizoen aangesteld als nieuwe trainer-coach van de vrouwenploeg.

Versluis volgt de vlak voor de winterstop ontslagen Christos Kousounis op. Versluis was eerder dit seizoen oefenmeester van het tweede vrouwenteam van SV Gelre, maar stapte daar zelf op omdat zijn visie niet langer bij het technisch beleid van de club paste. Hetzelfde gebeurde Kousounis bij SSS'18. Het Overloonse vrouwenteam is momenteel hekkensluiter in de eerste klasse D.