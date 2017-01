Vlakwatercross in aantocht

In het laatste weekeinde van januari houdt ATV Venray traditioneel de jaarlijkse Vlakwatercross.

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari worden voor de 41ste keer in het stadsbos van Venray weer deze veldloopwedstrijden gehouden. De Vlakwatercross is al jaren een van de grootste crossen van Limburg en Oost-Brabant. Zoals ook in de afgelopen jaren het geval was, maakt ook de 41ste Vlakwatercross weer deel uit van de ProfCore-LimBra-crosscompetitie. Sinds jaren is de Vlakwatercross een tweedaags evenement. Ook voor de editie 2017 heeft de vereniging ervoor gekozen door te gaan met deze succesvolle formule. Want steeds meer atleten en atletes komen op de Venrayse veldloopwedstrijden af. Ook dit jaar verwacht ATV Venray weer een duizendtal deelnemers en veel toeschouwers te mogen begroeten. De entree is gratis.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie over de wedstrijd.