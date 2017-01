Ales Jurcik nieuwe trainer Wittenhorst

Ales Jurcik (38) uit Venray wordt met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer-coach van eersteklasser SV Wittenhorst.

Jurcik verlaat competitiegenoot SSS'18 en heeft voor een jaar getekend bij de Horster voetbalclub. De oud-doelman is de opvolger van Jan Lauers. Lauers stond vijf jaar aan het roer bij Wittenhorst, Jurcik verlaat de Overloonse club na vier seizoenen. Momenteel is SSS18 hekkensluiter in de eerste klasse D. "Ik ga van een mooie club naar een andere mooie club", zegt Jurcik. "De ambities van Wittenhorst passen bij die van mij. Maar eerst wil ik goed afscheid nemen bij SSS'18, met handhaving in de eerste klasse."