Weer ploegentijdrit in Venray

Venray krijgt er in 2017 een tweede groot wielerevenement bij. Naast de finish van een etappe van de Eneco Tour op kermismaandag of -dinsdag, wordt eind augustus de tweede editie van de ploegentijdrit gehouden. Aan de eerste uitgave in september dit jaar namen ruim dertig teams deel. Stichting Wielerpromotie Venray wil de ploegentijdrit verder uitbouwen tot een groot sportevenement in Venray.

De reacties op de ploegentijdrit waren zo positief, dat Stichting Wielerpromotie Venray niet lang hoefde na te denken over een vervolg. De eerste editie vond plaats op een vrijdagnamiddag met start en finish op het plein bij de schouwburg. Bestuurslid Ron Koenen: "We willen volgend jaar opnieuw starten en finishen in het centrum van Venray, maar dan op een zaterdagavond. We mikken op zaterdag 26 augustus, de laatste zaterdag van de zomervakantie. De ploegentijdrit is dan de start van de Noord-Limburgse Wielerweek die op zondag 3 september eindigt met de Grote Prijs Rob Mulders in Well." De ploegentijdrit wordt in 2017 samen met TWC Oostrum opgezet. "We zijn heel blij dat TWC Oostrum in 2017 weer samen met ons optrekt. TWC Oostrum heeft dat dit jaar perfect ingevuld."

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.