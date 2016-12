Jan Trienekens blijft trainer vrouwen SV Venray

Jan Trienekens blijft trainer van de vrouwenselectie van SV Venray.

Zijn contract wordt met een seizoen verlengd. 'Jan heeft zich de afgelopen maanden met succes ingewerkt binnen onze vereniging en is samen met het team van dames 1 goed onderweg als het gaat om handhaving in de hoofdklasse', meldt de voetbalvereniging op haar website. 'Wij kijken, samen met Jan, met veel vertrouwen uit naar de toekomst'. Venlonaar Trienekens was afgelopen seizoen de opvolger van Bart Denissen die na een succesvolle voetbaljaargang, Venray werd kampioen in de eerste klasse en promoveerde naar de hoofdklasse, vertrok naar de meidenafdeling van het Duitse Borussia Mönchengladbach.