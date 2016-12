De basketballers van Jumpers'76 wonnen zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Akros in Boxmeer: 47-52.

De gasten gingen de rust in met een voorsprong van vijf punten. In de tweede helft gaven de Venrayse basketballers de thuisploeg geen kans om terug te komen in het duel. Peter Hoeijmakers en Dirk Laurense waren de topscorers van Jumpers'76 met elf punten. Wouter Oosterbeek scoorde acht punten.