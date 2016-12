Set Up bekert verder

De volleybalsters van Set Up wonnen zondag in de kwartfinale van de beker met 3-0 van Fyrfad uit Maastricht.

In sporthal 't Brugeind in Meerlo was er in de eerste set geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg: 25-22. In de tweede set leek Set Up ook op een gemakkelijke winst af te stevenen. De Meerlose volleybalsters kwamen met 20-11 voor, vervolgens met 20-22 achter om uiteindelijk toch de set te pakken: 28-26. In de derde set speelde de thuisploeg uitstekend en won met 25-18. "Zo kunnen we met een positief gevoel de kerstdagen in", aldus speelster Mirthe Brands die een dag eerder nog met haar ploeg de competitiewedstrijd tegen Apollo in Mill met 3-1 verloor.