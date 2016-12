Korfbalsters Merselo kloppen SVO

De korfbalsters van Merselo klopten SVO in de tweede klasse A: 6-10.

Merselo begon in Ooij sterk aan de wedstrijd, maar kon in de eerste helft qua score niet écht afstand nemen van de thuisploeg. Na de 2-3 ruststand lukte dat in de tweede helft wel. De gasten keken weliswaar even tegen een 4-3 achterstand aan, maar schakelden vervolgens een tandje bij en pakten verdiend de overwinning. Doelpunten Merselo: Aniek van den Heuvel (3), Jacqueline van Meijel, Nikky Zegers, Femke Claessens, Anke Zegers, Lisa Verhoeven, Angela Litjens en Marieke van Rheden.