Venrayse wint EK Strandrace

Een Venrayse heeft zondag bij de vrouwen het eerste EK Strandrace in Scheveningen gewonnen.

De in Venray geboren Paulina Rooijakkers, tegenwoordig woonachtig in het Brabantse Asten, won de titelstrijd na twee uur fietsen over het strand met overmacht. Het is na twaalf strandraces de elfde overwinning van het seizoen voor de renster van het team Parkhotel Valkenburg. Bij de mannen was haar ploeggenoot Jasper Ockeloen de beste. Het is het eerste EK voor mountainbikers op het strand, dat een relatief nieuwe sport is. Pas sinds dit jaar erkent de wielerbond de sport als zodanig. Nu zijn het vooral de Nederlanders die domineren, maar de hoop is dat dankzij de aandacht die een EK met zich meebrengt meer renners de stap naar het strand maken.