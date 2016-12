Oostrum wint, Ysselsteyn periodekampioen

Oostrum heeft zich vlak voor de winterstop goed hersteld van twee nederlagen tegen de hekkensluiters in de vierde klasse F.

Thuis wonnen de rood-witten met 2-0 van DSV dat in de race was voor de eerste periodetitel. Die gaat nu naar Ysselsteyn. Halverwege de eerste helft opende Marwin Hermans de score: 1-0. Op slag van rust werd Kenny Lommen gevloerd in de zestien: penalty. Hermans scoorde vanaf de stip: 2-0. Na rust drong DSV aan maar Oostrum hield stand.