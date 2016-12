Eersteklasser Volharding ging in de vierde bekerronde met 2-3 onderuit tegen DESO.

De hoofdklasser uit Oss scoorde in de 93e minuut de winnende treffer. Het goed spelende Volharding nam al vroeg de leiding door Marc van Rens: 1-0. Vlak voor rust kwam DESO langszij: 1-1. In de 71e minuut kwamen de bezoekers op 1-2. Even later scoorde uitblinker Jasper Lenkers de 2-2. Het duel leek op penalty's uit te draaien, maar op de valreep sloeg DESO toe.