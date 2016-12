Noah Muller meest waardevolle speler WK -20

Noah Muller (18) uit Venray kwam afgelopen week op het WK divisie 2A in Tallinn in Estland uit voor het nationaal ijshockeyteam (onder 20 jaar).

Na nederlagen in fysiek harde wedstrijden tegen Japan (7-2), Lithouwen (5-0) en Roemenië (2-6) waren de medaillekansen voor Oranje verkeken. De laatste wedstrijd tegen Kroatië zou bepalen of Nederland wel of niet zou degraderen. Een voor elk punt strijdend Oranje behaalde tegen de Kroaten vervolgens de noodzakelijke, zwaarbevochten overwinning (2-3). Noah Muller was na de wedstrijd tegen Roemenië al uitgeroepen tot man of the match. Na de laatste wedstrijd van Oranje werd hij bovendien gekozen tot meest waardevolle speler van het toernooi. Een prachtig individueel resultaat, na een wat teleurstellende teamprestatie, want het doel vooraf was het behalen van een medaille.

Noah Muller, die in Duitsland bij Düsseldorf speelt, is een van de genomineerden voor de titel Sporttalent van de gemeente Venray. Het Venrayse sportgala wordt maandavond in Zaal Zeven gehouden.