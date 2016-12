Korfbalsters SVOC'01 moeizaam naar winst

Koploper SVOC'01 won zondag in de overgangsklasse B moeizaam van Rietvogels.

Het duel in Riethoven eindigde in 14-16 zege voor de gasten, die halverwege tegen een 8-5 ruststand aankeken. SVOC'01 liet zich in de eerste helft niet van zijn beste kant zien, maar na de rust was de eerste score voor de gasten. De daaropvolgende inhaalrace eindigde vervolgens in een nipte zege: 14-16. Doelpunten: Rian Willems (6), Maartje Janssen (4), Marloes Cox (2), Femke Kleeven (2) en Sofie de Mulder (2).