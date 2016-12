Set Up verliest in Mill: 3-1

De volleybalsters van Set Up gingen zaterdag in Mill onderuit tegen Apollo: 3-1.

In de eerste set begon de Meerlose ploeg uitstekend en pakte via 10-15 en 12-19 de set: 17-25. In de twee volgende sets liep Set Up telkens tegen een achterstand aan en moest uiteindelijk het hoofd buigen: 25-18 en 25-17. In de vierde set namen beide ploegen afwisselend een voorsprong, maar trok Apollo in de slotfase aan het langste einde: 25-23. "We speelden vandaag te slordig, niet het niveau dat we kunnen halen", aldus speelster Mirthe Brands. Met 27 punten uit tien duels gaat Set Up als vijfde in de eerste klasse E de winterstop in.