Volleybalsters ActiveRooy onder de maat

De volleybalsters van ActiveRooy leden zaterdag een 3-1 nederlaag in de uitwedstrijd tegen Volley Meerkerk'95.

De thuisploeg pakte in de eerste set meteen een aantal punten voorsprong en gaf die niet meer uit handen: 25-17. In de tweede set herstelde de Venrayse ploeg zich uitstekend en trok de stand in sets gelijk: 21-25. In de derde en vierde set speelde ActiveRooy onder de maat. Volley Meerkerk'95 profiteerde dankbaar en trok met twee gewonnen sets (25-21 en 25-13) de wedstrijd naar zich toe. "We speelden met name in de laatste sets onder de maat en maakten teveel persoonlijke fouten. Het lukte allemaal niet", aldus een teleurgestelde speelster Susan van der Putten na afloop. Door de nederlaag blijft ActiveRooy in de gevarenzone van de tweede divisie D.