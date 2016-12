De volleyballers van ActiveRooy wonnen zaterdag de uitwedstrijd tegen HLB Van Daal 3: 1-3.

In Den Dungen ging de thuisploeg met de eerste set aan de haal 25-18. De gasten uit Venray kwamen vervolgens op stoom en lieten in de drie opvolgende sets HLB Van Daal 3 kansloos: 17-25, 20-25 en 14-25. ActiveRooy gaat de korte winterstop in op een vijfde plaats in de promotieklasse.